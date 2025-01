A sepultura situada em La Trinité-sur-Mer, no oeste da França, "foi realmente destruída, provavelmente com marretas durante a noite", declarou à AFP Gilles Pennelle, eurodeputado do partido de extrema-direita Reagrupamento Nacional (RN).

"A profanação do túmulo de Jean-Marie Le Pen é um ato indescritível, cometido por aqueles que não respeitam nem os vivos nem os mortos", condenou o presidente do RN, Jordan Bardella, na rede social X.

Uma das suas filhas, Marie Caroline Le Pen, publicou na mesma rede social uma foto do túmulo danificado, na qual a cruz de mármore e as placas em homenagem a seu pai e avós podem ser vistas no chão e quebradas.

Fundador da Frente Nacional (FN) em 1972, rebatizada de RN em 2018, Le Pen morreu em 7 de janeiro aos 96 anos e foi sepultado quatro dias depois no panteão da família na sua cidade natal, La Trinité-sur-Mer.

Este renomado orador, condenado pelos seus comentários xenófobos, antissemitas e homofóbicos, promoveu a instalação da extrema-direita em França, onde chegou a disputar a segunda volta das eleições presidenciais em 2002, sem sucesso.

A sua filha Marine Le Pen, que assumiu o comando do partido de extrema-direita em 2011, esforçou-se para moderar a sua imagem, mesmo excluindo o seu pai, e conseguiu impor-se como uma figura política central em França.