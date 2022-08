Várias explosões ocorreram nesta terça-feira perto de uma base aérea russa na Crimeia, território que a Rússia anexou em 2014, perto de um destino turístico popular, revelaram as autoridades locais.

"Posso confirmar várias explosões na área de Novofyodorovka. As circunstâncias estão a ser esclarecidas", disse Oleg Kryuchkov, assessor do chefe da Crimeia instalado em Moscovo, no aplicativo de mensagens Telegram.