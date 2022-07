A declaração de emergência foi anunciada quando a região totaliza 1.400 infeções e é assinada pela governadora do estado de Nova Iorque, a democrata Kathy Hochul. Com a ativação do estado de emergência, os organismos estaduais podem mobilizar fundos e recursos para ajudar as localidades a combater o vírus.

Em meados de julho, Nova Iorque ativou um sistema de informações sobre a varíola-dos-macacos para telemóveis em que se envia a mensagem de texto "MONKEYPOX" ou "MONKEYPOXESP" para um número de telefone local. O sistema inclui informações sobre os sintomas e a transmissão da doença, além de dar orientações de ação após a exposição.

A doença foi relatada em 78 países até agora e 70% dos casos estão concentrados na Europa e 25% nas Américas, segundo a OMS. Em Portugal foram confirmados 588 casos.

Espanha e Brasil registam primeiras mortes

O Ministério da Saúde da Espanha notificou, nesta sexta-feira, a primeira morte de uma pessoa com varíola-dos macacos no país e o mesmo aconteceu no Brasil, sendo estas as duas primeiras mortes conhecidas fora de África no surto atual.

Na Espanha, um dos países com mais casos no mundo, 4.298 pessoas se infectaram com o vírus e uma delas morreu, de acordo com o Centro de Coordenação de Alertas e Emergências Sanitárias do Ministério da Saúde.

"Dos 3.750 pacientes com informações disponíveis, 120 foram hospitalizados (3,2%) e um faleceu", afirma o relatório do ministério desta sexta, com base em dados da Rede Nacional de Vigilância Epidemiológica.

No Brasil, em Belo Horizonte, Minas Gerais, um homem com 41 anos e com comorbidades foi a primeira morte ligada à doença fora da África, continente onde já foram notificados cinco falecimentos recentes.

O homem, "que estava em acompanhamento hospitalar para monitoramento de outras condições clinicas graves, evoluiu para óbito no dia 28/07", afirmou a Secretaria de Saúde de Minas Gerais em comunicado.

"É importante destacar que ele tinha comorbidades importantes e graves, severas, para que não leve a um grande alvoroço na população, achando que a letalidade é alta. A letalidade continua sendo muito baixa", disse o secretário de Saúde de Minas, Fábio Baccheretti, que explicou que o paciente estava em tratamento oncológico.

Segundo o Ministério da Saúde, foram registados no Brasil cerca de 1.000 casos de varíola do macaco, a maioria deles em São Paulo e no Rio de Janeiro.

OMS ativa nível máximo de alerta

A Organização Mundial da Saúde (OMS) ativou o nível máximo de alerta para reforçar a luta contra a doença, que já afetou mais de 18.000 pessoas em 78 países desde maio, indicou na quarta-feira o diretor-geral da entidade, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Desde o início de maio, foi identificado um aumento incomum dos casos fora dos países onde o vírus é endémico, na África central e ocidental, espalhando-se por todo o mundo, em especial na Europa.

A varíola-dos macacos, detectada pela primeira vez no ser humano em 1970, é menos perigosa e contagiosa que a antiga varíola, erradicada em 1980.

A maioria das pessoas infectadas são homens, relativamente jovens, que têm relações sexuais com homens e que vivem em áreas urbanas, segundo a OMS.

Segundo um estudo do New England Journal of Medicine realizado com 528 pessoas em 16 países, o mais amplo até o momento, em 95% dos casos, o contágio se deu por via sexual.

A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) recomendou estender o uso de uma vacina contra a varíola, que já é utilizada em vários países, para combater a propagação da varíola do macaco.