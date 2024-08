"Podemos confirmar que houve um suposto ataque com rockets hoje contra as forças dos EUA e as forças na Base Aérea de Al-Asad, no Iraque", disse o funcionário. "As indicações iniciais são de que vários membros dos EUA ficaram feridos. O pessoal da base está a efetuar uma avaliação dos danos após o ataque".

Sabrina Singh, secretário de imprensa do Pentágono, já tinha afirmado que os EUA sabem "que estes ataques vêm de milícias e que já fizeram o mesmo a bases com forças dos EUA no passado".

Entre 17 de outubro e 29 de janeiro, registaram-se mais de 150 ataques contra pessoal dos EUA no Iraque e na Síria.