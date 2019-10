“Aconselha-se também, perante os referidos sintomas, o reforço da ingestão de líquidos, evitando a desidratação em caso de doença”, acrescenta.

Aquela entidade refere ainda que “a situação continuará a ser monitorizada através das equipas dos diversos serviços de saúde da ULS do Nordeste, garantindo à população a melhor assistência, adequada às necessidades de cada caso”.

Uma das escolas onde a situação ganhou maior visibilidade foi na secundária Emídio Garcia de Bragança, com o diretor Eduardo Santos a afirmar à Lusa que a isso acontece porque “é onde a concentração de pessoas é maior”.

O antigo liceu é o que o maior número de alunos em Bragança, com quase mil, e onde, desde terça-feira, apresentaram sintomas “entre 20 a 30 alunos”, segundo o diretor.

De acordo com Eduardo Santos, no dia de hoje “a situação está mais normal do que ontem”.

O responsável afirmou que não são apenas alunos que apresentam os sintomas, como diarreia, vómitos e má disposição, mas também alguns professores e funcionários.

“O foco do problema não está na escola, está no ar, já que se trata de um vírus”, afirmou o diretor, que disse estar em contacto com as autoridades de saúde.