A polícia fez hoje vários feridos, ao dispersar, na capital do Bangladesh, com gás lacrimogéneo e bastões para dispersar um protesto de centenas de estudantes contra a morte de dois colegas no trânsito.

Testemunhas e notícias registaram uma situação de caos em Dhaca, nomeadamente protestantes a atirar pedras à polícia, que, em resposta, deixou feridos vários protestantes. Um jornal local indicou que terão ficado 25 pessoas feridas. Desde o domingo passado que se multiplicam os protestos devido à morte de dois estudantes universitários, que foram atingidos mortalmente por dois autocarros. Os protestos têm paralisado a cidade de 10 milhões de pessoas, com os autocarros a recusarem deslocar-se a Dhaka. Com eleições gerais marcadas em dezembro, o governo do primeiro-ministro Sheikh Hasina tem criticado o partido nacionalista do país, o principal da oposição, de usar os estudantes para criar o caos e lucrar politicamente. Os jovens têm pedido maior segurança nas estradas do Bangladesh, setor que é caracterizado pela corrupção, dado que circulam muitos condutores não habilitados e veículos ilegais. Pelo menos 12 mil pessoas morrem anualmente em acidentes rodoviários. Os autocarros são fundamentais no transporte pelo país, onde os comboios circulam sobrelotados e a maioria das pessoas não tem posses para comprar carros.