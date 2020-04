A polícia aconselhou os moradores a trancarem-se nas suas casas. Vários incêndios em edifícios também foram relatados pelos moradores, mas a polícia não confirmou imediatamente os detalhes.

"Nunca imaginei, quando fui dormir na noite passada, que iria acordar com a notícia horrível de que um atirador estava à solta na Nova Escócia", disse o responsável da região da Nova Escócia, Stephen McNeil.

"O meu coração está com todos os afetados nesta situação terrível", disse o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau.

Uma moradora local explicou que foi uma noite assustadora para a pequena cidade, com polícias armados a patrulharem as ruas e durante a manhã a ouvirem-se os helicópteros no ar à procura do suspeito.

O suspeito do tiroteio, Gabriel Wortman, está registado como dentista em Dartmouth, de acordo com o site da Sociedade de Dentistas da Nova Escócia.

O tiroteio está a ser considerado como o pior assassinato em massa no Canadá desde dezembro de 1989, quando um homem matou 15 mulheres em Montreal.