Sete sismos consecutivos, com magnitude superior a 4,0 na escala de Richter, foram registados hoje – entre as 00:23 no horário local (02:23 em Lisboa) e às 01:36 (03:36) – pelo Instituto de Geodinâmica de Atenas.

Estes terramotos aconteceram depois de um sismo de magnitude 5,2 na escala de Richter, o mais forte desde o fim de semana, ter sido registado durante a noite de quarta-feira.

Os especialistas ainda não conseguiram dar uma estimativa definitiva de quando esta atividade sísmica vai terminar, mas insistem que não há precedentes.

Apesar dos últimos tremores sucessivos, “a intensidade está a diminuir, mas ainda não estabilizou”, disse o diretor de investigação do Instituto de Geodinâmica de Atenas, Athanassios Ganas, ao canal de televisão público grego ERT.

“Estamos a meio caminho”, acrescentou o vice-diretor do mesmo instituto, Vassilis Karastathis, ao canal público.

O Instituto divulgou hoje que foram registados pelo menos 6.000 tremores na área marítima das ilhas turísticas de Santorini, Amorgos, Anafi e Ios desde 26 de janeiro.

Mais de 11.000 residentes e trabalhadores sazonais deixaram Santorini desde domingo, levando os operadores a aumentarem as ligações aéreas e por ‘ferry’.

Os especialistas sublinham que a região não registava tamanha atividade sísmica desde que os registos começaram em 1964.

A mundialmente famosa ilha de Santorini está sobre um vulcão que entrou em erupção pela última vez em 1950, mas um comité de especialistas disse na segunda-feira que os tremores atuais “não estão relacionados com atividade vulcânica”.

Estes sismos não causaram, até ao momento, danos ou feridos. No entanto, as equipas de resgate foram enviadas para a área como precaução e foram implantados sensores sísmicos adicionais.

O responsável da Autoridade Grega de Planeamento e Proteção Sísmica, Efthymios Lekkas, alertou na quarta-feira que existem cinco áreas em risco de possíveis deslizamentos de terra em Santorini.

As escolas foram encerradas por precaução até sexta-feira em mais de uma dezena de ilhas do arquipélago das Cíclades, no mar Egeu, levando muitas famílias com crianças a abandonarem Santorini até que a situação volte ao normal.

A ilha de Santorini atraiu cerca de 3,4 milhões de visitantes em 2023.