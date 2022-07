Em comunicado, o IPMA salientou que a temperatura máxima sobe entre 2 a 4 graus Celsius (°C) já esta sexta-feira em todo o território do continente, com exceção da faixa costeira.

Já no sábado subirá entre 5 e 8°C em todo o litoral Norte e Centro e entre 2 e 4°C no restante território continental, mantendo-se a temperatura elevada no domingo.

Pode também contar com um aumento da temperatura mínima entre este sábado e terça-feira, prevendo-se a ocorrência de noites tropicais, com valores superiores a 20°C, em grande parte do interior e do sotavento algarvio no fim de semana.

No interior Norte e Centro, a onda de calor vai prolongar-se até, pelo menos, ao final da próxima semana, enquanto no litoral registar-se-á, a partir de segunda-feira, uma tendência de diminuição da temperatura máxima de 3 a 5°C.

O que está a provocar este calor? Segundo o IPMA, a subida de temperatura deve-se “ao posicionamento conjunto de uma região depressionária no sudoeste da Península Ibérica e de um anticiclone posicionado sobre os Açores e que se estende em crista em direção ao Golfo da Biscaia”, favorecendo um fluxo predominante do quadrante leste nas regiões Norte e Centro.

O que dizem as previsões?

Sexta-feira

Será uma sexta-feira com céu pouco nublado ou limpo, vento por vezes forte na faixa costeira ocidental e nas terras altas e uma pequena subida da temperatura máxima no Norte e Centro.

As temperaturas mais altas registam-se no interior, com Castelo Branco a chegar aos 38 graus, Évora aos 36 graus e Bragança, Beja e Portalegre aos 35 graus. As mínimas vão oscilar entre os 15 e os 18 graus nestas regiões.

Em Braga, Vila Real, Viseu, Setúbal e Santarém os termómetros vão oscilar entre os 32 e os 33 graus de máxima e entre os 15 e 17 graus de mínima.

Em Lisboa conte com 28 graus de máxima e no Porto com 25. Faro chega aos 32 graus de máxima e a noite será quente também, com 21 graus de mínima.

Sábado

Braga vai estar em alerta laranja devido ao tempo quente e todos os distritos do continente à excepção de Lisboa, Setúbal e Faro, vão estar em alerta amarelo.

Castelo Branco e Évora chegam aos 40 graus de máxima, Santarém e Beja aos 39 graus, Braga e Portalegre aos 38.

Em Lisboa a máxima chega aos 35 graus, no Porto os termómetros chegam aos 32 graus e em Faro aos 31.

créditos: IPMA

Domingo

Braga, Vila Real, Bragança e Guarda passam a alerta laranja devido ao tempo quente.

Em Castelo Branco, Évora, Beja e Santarém os termómetros chegam aos 40 graus.

Em Braga, Bragança e Vila Real, as máximas vão rondar os 38/30 graus e as mínimas os 20/21 graus.

Conte ainda com uma ligeira descida da temperatura máxima em Lisboa (34 graus) e no Porto (31 graus) face ao dia anterior.

Em Faro praticamente não haverá alterações: noites tropicais (23 graus de mínima) e máximas de 31 graus.

créditos: IPMA

Recomendações para os dias mais quentes: