O democrata Joe Biden tornou-se hoje no 46.º Presidente dos Estados Unidos da América ao derrotar o seu adversário republicano e detentor do cargo, Donald Trump. De Filadélfia a Los Angeles, milhares de pessoas enchem as ruas para celebrar a vitória.























































































Multidões enchem as ruas desde a Casa Branca, em Washington, a Times Square, em Nova Iorque. Nos cartazes podem ler-se palavras de ordem como "Estás despedido" - a frase utilizada no reallity show de Trump, "The Apprentice" -, "Vencemos" ou "Eleitores decidem". Quatro dias depois das eleições, a América sai à rua para celebrar o anuncio da vitória do democrata Joe Biden como o 46.º Presidente dos Estados Unidos da América. A seu lado, Biden terá Kamala Harris como vice-presidente - a primeira mulher a ocupar ao cargo.