A líder do BE salientou que não haverá ninguém que não esteja de coração apertado ao ver as notícias que vêm da Venezuela e a pensar no que se pode estar a passar.

“Também olhámos com olhos de ver e não deixamos de dizer que não é normal quando há um governo, neste caso o governo norte-americano, que anuncia uma operação intitulada liberdade para a Venezuela, ingerência máxima, e agora com a tensão e conflito que nós não sabemos por onde vai escalar”, sublinhou.

As posições são difíceis quando se tem os direitos humanos, liberdade e autodeterminação como guia, adiantou, acrescentando que “nenhum outro guia” pode servir que não este.

Esta tarde, militares venezuelanos tentaram dispersar violentamente centenas de pessoas concentradas na autoestrada Francisco Fajardo, junto da Base Área de La Carlota, em apoio ao autoproclamado Presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó.

Imagens divulgadas pela CNN deram conta do momento em que os militares lançaram viaturas blindadas da Guarda Nacional Bolivariana (GNB, polícia militar), contra os manifestantes que respondiam com o arremesso de pedras.

Manifestantes que estiveram na autoestrada explicaram à agência Lusa que tiveram que abandonar o local porque grupos de motociclistas armados, afetos ao regime [conhecidos localmente como 'coletivos'], foram até ao distribuidor Altamira, onde efetuaram disparos para assustar os populares.