Segundo dados oficiais, a Venezuela registou, sábado, 177 casos confirmados, o número mais alto verificado durante a pandemia da covid-19, com as autoridades locais a alertarem que em Maracaibo, no estado venezuelano de Zúlia (a 700 quilómetros a oeste de Caracas), os testes revelaram a possível presença de um “coronavírus mais agressivo”.

”[Em Zúlia] É um vírus com maior mortalidade que em outras partes do país”, disse no sábado o ministro venezuelano de Comunicação e Informação, Jorge Rodríguez, à televisão estatal venezuelana.

Segundo Jorge Rodríguez, entre as “caraterísticas especiais” do coronavírus naquele estado está uma “maior velocidade de transmissão” e maior “capacidade para fazer danos e de apresentar sintomas nos pacientes”.

Em 30 de maio, o Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, tinha alertado para a possibilidade de que houvesse um “coronavírus distinto” na cidade de Maracaibo (Zúlia), onde vários mercados foram encerrados por tempo indeterminado pelas autoridades, entre eles o Mercado das Pultas, tido como o principal foco de transmissão comunitária.