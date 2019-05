Depois do envio de cinco missões técnicas, quer humanitárias quer para fins eleitorais, o chefe da diplomacia portuguesa explicou que a intenção agora do grupo de contacto é discutir as novas e possíveis propostas com “todos os venezuelanos”, ou seja, com os elementos ligados ao regime do Presidente contestado Nicolás Maduro, com os elementos ligados à Assembleia Nacional e ao autoproclamado Presidente interino Juan Guiadó, mas também com membros da sociedade civil e de instituições sociais.

“Apresentar e discutir com todos estas soluções concretas, exequíveis que nós pensamos ter encontrado. E essa é uma decisão muito importante”, frisou.

Questionado sobre a possibilidade de Portugal integrar tal missão de alto nível que tenciona deslocar-se à Venezuela, país onde residem cerca de 300.000 portugueses ou lusodescendentes, Santos Silva afirmou que tal questão é “uma matéria de decisão coletiva”, salientando, porém, que o executivo português manifestou a sua disponibilidade para estar presente.

Disponibilidade essa que também foi manifestada em outras duas decisões concretas que saíram da reunião ministerial do grupo de contacto na capital costa-riquenha: reunir o mais brevemente possível como o Grupo de Lima (órgão que reúne países do continente americano) e lançar um grupo permanente de natureza humanitária em Caracas.

“Todos agora compreendem melhor na Venezuela a necessidade da intervenção humanitária e que uma intervenção humanitária não pode ser uma intervenção política. (…) Hoje estão criadas as condições para que haja uma ação humanitária. E nós decidimos montar o nosso próprio grupo permanente em Caracas”, referiu Santos Silva, lembrando que a UE aprovou um financiamento adicional de 60 milhões de euros para fins humanitários na Venezuela.

O ministro disse ainda à Lusa que o processo de reconhecimento do enviado diplomático de Guaidó para Portugal, José Rafael Cote, “continua em análise”.

No final de janeiro deste ano, o presidente do parlamento venezuelano, Juan Guaidó, autoproclamou-se Presidente interino da Venezuela e foi quase de imediato reconhecido por mais de 50 países. Guaidó indicou que o objetivo era conduzir o país à realização de “eleições livres e transparentes”.

À crise política na Venezuela soma-se a uma grave crise económica e social que já levou mais de três milhões de pessoas a fugirem do país desde 2015, segundo dados das Nações Unidas.

O clima de crise e de incerteza política tem tido repercussões no abastecimento energético do país, que enfrenta igualmente falta de medicamentos e de alimentos.