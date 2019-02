No Congresso Nacional do partido Aliança, liderado por Pedro Santana Lopes, o embaixador, que discursou como convidado, defendeu que Portugal tem de ter uma política externa “ativa e atenta às mudanças e as evoluções da situação internacional”.

Mas, no seu entender, não foi isto que o Governo fez, “há dias”,relativamente à Venezuela, “quando mandou, à última hora, um grupo de polícias” para este país, “tarde e a más horas”.

“Não preparou a viagem, fê-lo já depois de ter anunciado que ia deixar de conhecer o presidente [Nicolás] Maduro e, com isto, envergonhou a Polícia, mas, sobretudo, envergonhou Portugal e ainda tentou abafar o assunto”, criticou.

O embaixador António Martins da Cruz aludia ao grupo de operacionais do Grupo de Operações Especiais (GOE) da PSP que, esta semana, aterrou na Venezuela, mas foi impedido de entrar no país, segundo o que foi noticiado na comunicação social.

Para Martins da Cruz, é preciso “cuidar da geografia da língua portuguesa” e das comunidades nacionais “espalhadas pelo mundo”, como a que “está a sofrer por exemplo agora na Venezuela”.