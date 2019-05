"A situação está a ser muito crítica para todos os cidadãos que vivem no país e também para a grande comunidade portuguesa radicada que não escapou aos embates da crise. Refiro-me à hiperinflação que afeta os salários de todos os cidadãos, para além da insegurança e da conflitualidade social no país", afirma o médico otorrinolaringologista de 61 anos, que já foi distinguido com a Ordem do Mérito.

O médico lusodescendente adianta que esta crise, que afeta de forma dramática todas as pessoas que desenvolvem atividades económicas, atingiu a comunidade portuguesa de "forma muito dramática" com "situações de pobreza e até de fome".

Adérito de Sousa, que é médico cirurgião, com pós-graduações na Venezuela e nos Estados Unidos da América, refere que "há muitos casos de portugueses que estavam até a viver em condições de rua, porque tinham perdido os seus negócios, seja por delinquência ou por situação de alta conflitualidade ou foram saqueados e alvo de roubo".

Como médico da Associação de Médicos Luso-Venezuelanos Adérito de Sousa acompanha de perto as dificuldades da comunidade portuguesa.

"Aí o sofrimento é a dobrar, porque já temos a situação de carência económica, se ainda sofrem de uma doença, e têm necessidade de tratamentos onerosos e de alto custo, pior ainda", salienta.