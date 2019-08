“Nós, com os nossos princípios, com os nossos valores, moral e verdade, e eles com a deles, falando uma linguagem clara. Se o Presidente Donald Trump quiser, algum dia, falar seriamente e fazer um plano para regularizar e resolver este conflito, sempre estamos preparamos para dialogar para chegar a um acordo, para resolver, para solucionar, sempre. Isso sim, se vocês nos agredirem nós responderemos “, afirmou.

O Presidente dos EUA, Donald Trump, disse terça-feira que mantinha contactos “ao mais alto nível” com membros do Governo da Venezuela.

Donald Trump falava durante uma conferência de imprensa na Casa Branca, quando foi questionado sobre se o seu Governo dialogava com o vice-presidente do Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV, o partido do Governo venezuelano), Diosdado Cabello.

“Não quero dizer com quem, mas estamos a falar com eles ao mais alto nível”, frisou.