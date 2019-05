O Departamento do Tesouro dos EUA divulgou este mês um relatório no qual dava conta de que altos funcionários do Governo venezuelano estariam a usar o programa CLAP para branquear ativos provenientes de corrupção e para obter benefícios económicos.

Segundo Washington, estão a ser investigadas atividades relacionadas com os CLAP em vários países, nomeadamente na Turquia, no Panamá, no México e no território de Hong Kong.

Estima-se que o programa CLAP chegue quinzenalmente a seis milhões de venezuelanos, embora já tenham vindo a público várias queixas de alguns problemas na distribuição, na qualidade e quantidade dos produtos.