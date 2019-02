"Portugal apoia aquela que já é uma decisão da Assembleia Nacional da Venezuela que é decretar uma amnistia. Entendemos que justamente um dos componentes que pode assegurar uma transição pacífica é nos atendermos também a sorte de todas as partes e encontrar soluções para as diferentes personalidades", explicou o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, em declarações hoje à agência Lusa, em Montevideu.

Por "personalidade" entendem-se os membros do regime bolivariano do Presidente Nicolás Maduro. Questionado pela agência Lusa se Portugal poderá receber Maduro num eventual asilo, o ministro disse que o assunto, caso seja exposto, será objeto de análise "com muito cuidado".

"Quanto a Portugal poder ser um país de exílio para Nicolás Maduro, essa questão hoje não se põe: Se se vier a colocar, nós examiná-la-emos com muito cuidado", referiu Santos Silva, que falava à Lusa no âmbito da primeira reunião do Grupo de Contacto Internacional (GCI), em Montevideu (Uruguai).

O objetivo declarado do grupo de Contacto Internacional é ajudar a Venezuela a encontrar uma saída pacífica e democrática para a crise, através de eleições presidenciais. Os países querem contribuir para a criação das condições para esse processo, o que poderia supor criar também uma "via de escape" para Nicolás Maduro, que poderia pedir asilo a algum país.

Nesta primeira reunião ministerial do designado Grupo de Contacto Internacional, a UE está representada pela chefe da diplomacia europeia, Federica Mogherini, e por oito Estados-membros do bloco comunitário (Portugal, Espanha, Itália, França, Alemanha, Reino Unido, Holanda e Suécia).

Pelo lado dos latino-americanos, está o anfitrião Uruguai, além de Equador, Costa Rica e Bolívia.