O manifesto, segundo a oposição, irá recolher as exigências de distintos setores da sociedade venezuelana, em particular dos sindicatos e no que se refere à saúde, serviços básicos, salários, liberdade de expressão, reconstrução das instituições, educação e autonomia universitária.

O documento reclama ainda a convocatória de eleições presidenciais livres no país.

A crise política, económica e social na Venezuela agravou-se desde janeiro de 2019, quando o presidente da Assembleia Nacional (parlamento) e líder da oposição ao regime, Juan Guaidó, jurou publicamente assumir as funções de Presidente interino até conseguir afastar Nicolás Maduro do poder, convocar um governo de transição e promover eleições livres no país.

Mais de 50 países apoiam o autoproclamado presidente interino da Venezuela, entre eles Portugal, uma decisão tomada no âmbito da União Europeia.

Desde janeiro último que a oposição tem dificuldades em aceder à sede do parlamento, onde funciona também a Assembleia Constituinte, composta unicamente por simpatizantes do regime.