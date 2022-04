De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), os distritos de Braga, Viana do Castelo, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria e Lisboa estarão sob aviso amarelo entre as 15:00 de hoje e as 00:00 de quarta-feira, atendendo à previsão de vento forte, temporariamente com rajadas da ordem de 70 quilómetros por hora (km/h).

Nos distritos de Setúbal, Beja e Faro, este o aviso de vento é válido entre as 21:00 de hoje e as 00:00 de quarta-feira.

Devido à ondulação, com ondas de noroeste com 4 a 5 metros de altura significativa, estarão sob aviso amarelo os distritos de Braga, Viana do Castelo, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria e Lisboa, entre as 00:00 de terça-feira e as 06:00 de quarta-feira.

Este aviso para a ondulação prolonga-se das 12:00 de terça-feira e as 15:00 de quarta-feira, nos distritos de distritos de Setúbal, Beja e Faro.

Para hoje, o IPMA prevê vento forte no litoral e nas terras altas, neblina ou nevoeiro matinal e uma pequena descida de temperatura.

Conte com "períodos de céu muito nublado, apresentando-se em geral pouco nublado no interior Norte e Centro até final da manhã e na região Sul a partir da tarde".

Há ainda "possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca ou chuvisco no litoral das regiões Norte e Centro até meio da tarde" e aguaceiros no interior Norte a partir do final da tarde".

As temperaturas vão oscilar entre os 13 e os 19 graus em Lisboa, 10 e 18 graus no Porto, entre os 14 e os 28 graus em Faro e os 12 e os 25 graus em Castelo Branco. No funchal conte com temperaturas a oscilar entre os 17 e os 24 graus esta segunda-feira e entre os 13 e os 18 graus em Ponta Delgada.

O IPMA emite aviso amarelo sempre que a situação meteorológica representa risco para determinadas atividades.