“Na origem das anomalias estão as condições meteorológicas registadas, com fortes rajadas de vento, que têm provocado diversos incidentes de curta duração”, disse a fonte, numa resposta por escrito à agência Lusa, depois de informações que davam conta de falhas de energia em algumas zonas de Trás-os-Montes.

A E-REDES acrescentou que, no distrito de Bragança, “foram afetadas as linhas de média tensão que servem as freguesias de Espinhosela, Macedo e Mogadouro-Sendim, estando ainda em reparação por parte das equipas da empresa.

Foram ainda detetadas anomalias de média tensão, entre Mirandela e Franco, com as equipas da E-REDES a dirigirem-se para o local para reparar a situação.

Já no distrito de Vila Real, na aldeia de Candedo, concelho de Murça, também foram verificadas anomalias entretanto já reparadas.

Fonte do Sub-comando regional do Douro disse à Lusa que durante o dia de hoje se verificaram várias ocorrências de quedas de árvores e postes devido ao mau tempo neste território.