“Concorde-se ou não – e eu tenho dito várias vezes que acho que Duarte Cordeiro é um mau ministro do Ambiente -, a violência, a agressividade, a tentativa e calar as pessoas por noutros meios que não seja o debate, são condenáveis em qualquer circunstância”, disse o líder do Chega numa conferência de imprensa na sede do partido, em Lisboa.

André Ventura tinha sido questionado sobre o ataque com tinta verde ao ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, durante uma conferência.

“Não deixaremos de condenar este ato pela sua envolvência não democrática. Lamentamos que tenha ocorrido e esperamos que não se torne um hábito, como temos visto noutros países, este tipo de protesto”, afirmou.

O ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, foi hoje atacado com tinta verde por três jovens ativistas climáticas, em Lisboa, durante uma conferência da CNN sobre transição energética em que participam as empresas Galp e EDP.

Poucos minutos após o início da conferência, quando o ministro do Ambiente tomou a palavra, as três jovens dirigiram-se ao palco e atiraram tinta verde que atingiu Duarte Cordeiro na roupa, enquanto gritavam frases de contestação ao Governo.