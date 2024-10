"Tudo faremos para evitar uma crise política", afirmou André Ventura em declarações aos jornalistas no parlamento antes de uma reunião do Grupo Parlamentar do Chega.

O líder do Chega disse que a sua posição sobre a proposta de Orçamento do Estado para o próximo ano "é conhecida e é claríssima" e que não vai "levar propostas" à bancada parlamentar, indicando que quer ouvir os seus deputados sobre a posição a tomar.

André Ventura não confirmou diretamente as notícias veiculadas hoje de que o Chega irá viabilizar o Orçamento do Estado caso o Governo não chegue a acordo com o PS.