O presidente do Chega, André Ventura, vai voltar a ser o cabeça-de-lista do partido por Lisboa nas próximas eleições legislativas com o objetivo de ser o partido mais votado naquele círculo eleitoral.

“Eu, enquanto presidente do partido, encabeçarei a candidatura do Chega em Lisboa”, anunciou André Ventura, em conferência de imprensa, na sede do Chega, em Lisboa. O líder do Chega traçou o objetivo de ”vencer o distrito de Lisboa” e “dar um sinal político ao país de que é preciso que a mudança aconteça”. André Ventura indicou também que pelo círculo eleitoral da Madeira o primeiro candidato a deputado será Francisco Gomes, antigo deputado do PSD. “Foi deputado do PSD durante alguns anos, transferiu-se para o Chega e será a nossa aposta para candidato pela Madeira às legislativas nacionais”, afirmou. O presidente do Chega adiantou também que o antigo candidato autárquico Miguel Arruda será o cabeça de lista pelos Açores. “Um quadro do Chega há muito presente na região e que tem feito um trabalho assinalável em prol dos Açores”, disse. Quanto aos cabeças-de-lista pelos restantes círculos eleitorais, André Ventura indicou que serão anunciados esta semana. Ventura disse que este processo está a ser fechado por si e pela sua Direção Nacional, e que os restantes nomes serão anunciados “logo que a direção reúna e aprova as candidaturas”. Nas últimas eleições legislativas, em 2022, o Chega foi o quarto partido mais votado, com 7,7% dos votos e quatro deputados, atrás do PS, PSD e IL. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram