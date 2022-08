Para quem vive do turismo relacionado com a observação de dragões de Komodo, na Indonésia, o aumento do preço dos bilhetes — para cerca de 18 vezes mais — é uma péssima notícia. Por isso, os trabalhadores decidiram entrar em greve.

Centenas de trabalhadores turísticos indonésios entraram em greve devido a um grande aumento dos preços dos bilhetes para ver os dragões Komodo do país, conta o The Guardian. Segundo o governo local, tal é necessário para preservar o habitat dos animais. Feitas as contas, a taxa de acesso a duas das principais ilhas do parque nacional Komodo aumentou para cerca de 18 vezes mais na segunda-feira. Para os trabalhadores locais, este aumento vai assustar os turistas — e consequentemente diminuir os rendimentos. "Isto tem causado incerteza entre nós", disse Leo Embo, um guia turístico que pertenceu a uma das 24 associações de trabalhadores locais em greve esta terça-feira. "Decidimos entrar em greve mesmo quando estamos a sofrer uma perda aqui... esta medida pode muito bem ser suicídio". A televisão local mostrou imagens de um conflito entre a polícia e os manifestantes e é referido que dezenas de pessoas foram presas. Nesta sequência, a ministra do turismo, Sandiaga Uno, instou na segunda-feira os trabalhadores a manterem conversações com o governo. A Indonésia abriga cerca de 3.300 dragões de Komodo, que podem crescer até 3 metros de comprimento e podem matar grandes presas com uma única picada venenosa. Antes da pandemia, as ilhas da província de Nusa Tenggara Oriental da Indonésia, que são património mundial da Unesco, recebiam cerca de 222.000 visitantes. Entretanto, os números caíram para cerca de um quarto, dizimando as empresas que dependem do turismo.