Depois de um mês de junho muito fraco a nível comercial, também na primeira quinzena do mês de julho se verificaram quebras relativamente ao ano passado e os negócios começam agora aos poucos a ganhar vida, sobretudo desde o dia 15 de julho, relataram à Lusa vários empresários.

João Mota Gomes, que detém uma concessão na praia conhecida por Praia dos Tomates, em Albufeira, contou que ainda que na última quinzena de julho se tenha registado um maior movimento, sobretudo de turistas portugueses, comparativamente ao ano passado, os negócios têm estado mais fracos.

"O mês de junho não existiu em termos comerciais, foi fraquíssimo. A partir do mês de julho melhorou, como é costume, mas ainda assim o tempo continua a não estar bom, a água do mar tem estado fria e não tem nada a ver com o verão estável a que estamos habituados", sublinhou.

Embora a sua concessão não funcione no período noturno, o empresário nota ainda que as noites muito frescas e o vento que por vezes tem soprado com maior intensidade têm também contribuído para afastar as pessoas das esplanadas, afetando restaurantes e outros estabelecimentos.

O facto de a época balnear em Albufeira se estender por cinco meses, de 15 de maio a 15 de outubro, também acaba por causar alguns prejuízos, já que os empresários têm que garantir todas as condições de segurança e vigilância em alturas em que as praias, sobretudo as mais periféricas, como é o caso da Praia dos Tomates, têm muito pouca gente.

"Devia ser facultativo [a escolha do período de época balnear], até porque as pessoas que vêm para a praia nesses períodos [fora do pico do verão] até preferem as praias mais centrais de Albufeira", defende, frisando que maio e junho são para "perder dinheiro" e outubro também não dá "propriamente lucro".