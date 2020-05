De acordo com a British Beer and Pub Association, muitos dos proprietários já estavam a enfrentar desafios como a recessão económica, a proibição de fumar ou um aumento dos importos.

Para sobreviver, a maioria colocou sua equipa em lay-off parcial e inscreveu-se em programas de emergência do governo para ajudar as pequenas empresas.

Os historiadores ingleses acreditam que esta pode ser a primeira vez desde a Grande Praga de Londres em 1665 — ou mesmo desde sempre — que todos os pubs ingleses fecharam.

"Nos tempos modernos, o único precedente foi durante a Segunda Guerra Mundial. Os pubs fecharam às vezes devido à falta de cerveja", comenta o historiador Paul Jennings. No entanto, mesmo nesses casos, os estabelecimentos voltaram a abrir quando possível pois era "bom para a moral".

Para um dos proprietários do "Hearsall Inn", em Coventry, no centro do Reino Unido, a crise não tem precedentes desde que a sua família começou a dirigir o estabelecimento há 22 anos.

Daniel Scott está à frente do pub que se diz servir "o melhor copo de Guinness das redondezas". No entanto, desde 20 de março que não serve qualquer gota desta afamada cerveja preta.

Este estabelecimento junto ao centro da cidade costuma estar cheio e é um ponto de encontro da comunidade local. Por isso mesmo, Scott tem "a certeza" que o "Hearsall Inn" vai aguentar a crise. "Estamos bem estabelecidos e temos ótimos clientes, se perguntar a qualquer um deles, estão mortinhos para voltar ao pub".

Caso disso, mais a sul, é o de Rakesh Modha, que está ansioso para voltar ao "Linden Tree". Situado no povoado de Bursledon, próximo a Southampton, este cliente costumava visitar este bar quatro vezes por semana, e ajudar a organizar o tradicional quiz semanal, uma tradição que resiste nestes estabelecimentos. "Há um vazio na minha vida", lamentou, dizendo sentir falta "da interação com os amigos" no pub.

Com o desconfinamento progressivo do país anunciado por Johnson, a indústria espera poder reabrir pelo menos parcialmente. O executivo alertou, porém, que isto não será possível pelo menos até julho, se a situação de saúde houver melhorado até então.

Para tal, vão ter de haver grandes alterações na forma de funcionamento destes espaços. Em Coventry, Scott considera instalar telas protetoras para separar clientes e funcionários e limitar o fluxo na entrada.

Porém, apesar de todos estes desafios, Jennings acredita que o pub permanecerá no coração da vida britânica: "O pub claramente está aqui para ficar", considera o historiador.