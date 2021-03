Após a reunião de políticos e especialistas no Infarmed, em Lisboa, sobre a situação epidemiológica da covid-19 em Portugal, Mariana Silva, deputada do Partido Ecologista "Os Verdes" (PEV), afirmou que foram avançadas propostas por parte do executivo que terão ainda de ser analisadas em pormenor pelos deputados.

"A comunicação será agora, mais do que nunca, importante", disse, depois de sublinhar que o que foi apresentado pelo executivo, que já fez "uma análise de risco" às atividades, prevê medidas graduais e faseadas, umas "a nível nacional e outras a nível concelhio", que é preciso explicar.

Confirmando que "as escolas abrirão antes de algumas das outras atividades", a deputada dos Verdes defendeu turmas com menos alunos, por forma a respeitar as regras do número de pessoas por metro quadrado para baixar o risco de contágio.

A deputada do PEV afirmou que “a generalidade dos portugueses cumpriu com as regras” que foi por isso se se conseguiu reduzir os números apresentados de manhã, na reunião no Infarmed, realizada por videoconferência.

“A partir daqui é preciso desconfinar, com planeamento”, afirmou ainda, reforçando a importância da informação tendo em conta que, pelo que foi apresentado, haverá regras de desconfinamento nacional outras a nível concelhio.

A comunicação é necessária, disse, para se “perceber por que uns tem que fazer de uma maneira e outros de outra”.

Mariana Silva defendeu ainda que deve ser feito um esforço quanto à testagem e quanto à “prevenção da saúde mental dos portugueses”.