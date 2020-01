Em comunicado, o PEV observa que a pergunta, dirigida pelo grupo parlamentar ao Ministério do Ambiente e entregue na Assembleia da República, alerta para o aumento do tráfego fluvial e para a “deterioração da massa de água da bacia hidrográfica do Douro, resultante da utilização intensiva das diversas entidades que nele operam e da preocupante contaminação proveniente de esgotos domésticos e outros”.

“A poluição no rio Douro é um caso de saúde pública, pois as águas estão contaminadas com resíduos de antidepressivos, antibióticos, ansiolíticos e demais fármacos e bactérias, como é o caso da “vibrio cholorae”, agente responsável pela cólera”, descreve o PEV.

O PEV quer, por isso, saber “quantas denúncias” de descargas poluentes foram feitas desde o início de 2019.

O PEV pergunta ainda “quantas contraordenações foram aplicadas a embarcações turísticas autorizadas a navegar no rio Douro, por descargas de águas residuais ou de combustível”.

“Qual a percentagem de embarcações autorizadas a navegar na VND que dispõe de sistemas de tratamento de águas residuais?”, questiona ainda o grupo parlamentar.

O PEV quer também saber qual a percentagem de embarcações turísticas que, não dispondo de sistemas de tratamento águas residuais, “submete à APDL [Administração dos Portos do Douro e Leixões] a requisição para entrega dos resíduos por forma a efetuar as suas descargas nas estruturas disponíveis para o efeito”.