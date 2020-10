De acordo com notícia do Observador, a PSP, que teria recebido uma queixa, encontrava-se à porta da sala, no fim da aula, para multar o vereador social-democrata da Câmara Municipal de Lisboa. O vereador assumiu à publicação que esteve a primeira hora – de uma aula que durou quatro horas e meia – sem máscara, mas que estaria “sentado” no seu lugar, a “cerca de cinco metros do aluno mais próximo” e “tinha a porta aberta”.

O número dois do Partido Social Democrata na lista à autarquia lisboeta nas últimas eleições autárquicas foi multado em 100 euros.

João Pedro Costa acusou ainda a PSP de ter cometido uma ilegalidade, por ter entrado na Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa “sem mandato e sem a autorização do presidente da Faculdade”.

Sobre a sua infração de incumprimento da regra sanitária que obriga os professores universitários a usar máscara durante a aula, afirmou que estaria a cumprir a “regra do bom-senso” e que esteve “sempre a uma distância maior daquela que existe na reunião de câmara, numa sala que não tem janelas. Na reunião de câmara a distância é menor”.