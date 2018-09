Em declarações à Lusa, Ilda Figueiredo notou que, naquela zona, junto à Igreja de Nossa Sra. D'Ajuda, na União de Freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos, a rua “tem grande movimento e não tem passeios do lado do bairro, obrigando as pessoas a circular pela estrada e criando problemas de segurança muito sérios”.

Na reunião camarária de terça-feira, a vereadora vai ainda indagar a maioria liderada pelo independente Rui Moreira sobre uma “desmatação de um terreno onde havia sobreiros”, ao lado do Centro Social, porque se trata de uma espécie protegida e “desvendou um maciço que se julga ser o antigo Forte do Pasteleiro”.

“Os moradores receiam que esteja prevista para ali alguma construção e querem que seja feito um estudo arqueológico”, observou.

Quanto ao bairro “velho” da Pasteleira, Ilda Figueiredo diz que “muitos blocos, que têm cerca de 60 anos, estão a precisar de reabilitação urgente”.

“A Câmara já fez alguma obra nos telhados, mas falta toda a reabilitação restante, de impermeabilização e arranjo dos blocos, das escadas e de uns taludes que ameaçam ruína devido à fragilidade da construção”, afirmou.