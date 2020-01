Os vereadores consideram também um "flop" a introdução de veículos elétricos nos transportes públicos, "uma vez que em dezembro a Câmara adjudicou à Rodoviária Tejo a prestação do serviço Mobilis".

"Medidas avulsas, como corredores ‘bus' e aumento de ciclovias, revelam o desnorte do que é necessário para uma verdadeira reestruturação da política de Mobilidade que Leiria merece (não nos podemos esquecer que a aprovação do Plano de Mobilidade não está no horizonte)”.

Considerando que existe um "divórcio do que estava no programa eleitoral do anterior presidente Raul Castro", os autarcas reconhecem, contudo, que as prioridades apresentadas em matéria de saúde, reabilitação urbana e educação "são pertinentes, já que são dos pontos mais graves do concelho, por inércia da Câmara, e que há muito o PSD tem vindo a reclamar a atenção do município para estas matérias".