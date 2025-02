O monumento, hoje inaugurado, tem em destaque uma figura feminina representativa da liberdade, com uma pomba branca na mão, de cravo vermelho no bico, o que remete para o tema deste ano: "50 anos, 25 de Abril".

Estão também representados vários dos generais de Abril, assim como Zeca Afonso, autor de "Grândola, Vila Morena", uma das senhas da revolução.

Além disso, conta com a habitual sátira, com as figuras de alguns políticos em destaque. O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, surge representado de chapéu de chuva na mão, vestido de Mary Poppins, enquanto por baixo a figura do Zé Povinho é "espremida" pelas figuras do primeiro-ministro, Luís Montenegro, e do secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, vestidos de carrascos.

Há também espaço para figuras da televisão, como Cristina Ferreira, e programas como o The Voice, e ainda crítica a várias questões do país, como é o caso dos problemas no setor da saúde, com destaque para as maternidades.

O Carnaval de Torres Vedras, considerado "o mais português de Portugal", começa a 28 de fevereiro, com o corso escolar, e termina a 5 de março, com o enterro do Entrudo. O programa pode ser consultado aqui.