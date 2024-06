Robert Persichitti, de 102 anos, estava num navio que navegava pela costa até a França quando se deu a emergência, revelou a organização Honor Flight numa publicação no Facebook, sem especificar a natureza da emergência.

O veterano chegou a ser transportado de avião para a Alemanha, mas morreu logo a seguir, a 31 de maio, de acordo com a publicação, que cita veteranos que viajavam com ele.

Persichitti foi nomeado para o Hall da Fama dos Veteranos do Senado do Estado de Nova York em 2020, que inclui uma biografia do ex-militar e menciona que serviu na Marinha durante a Segunda Guerra Mundial como operador de rádio a bordo do navio de comando USS Eldorado.

"A sua missão incluiu o Teatro do Pacífico, Iwo Jima, Okinawa e Guam", diz a biografia.

Cerca de 180 veteranos com quase 90 anos ou mais de 100 anos estão hoje nas comemorações do Dia D na Normandia, marcando o aniversário da invasão que rompeu as defesas costeiras alemãs em numa vitória decisiva para as forças aliadas.