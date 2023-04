A oração conjunta deverá ter lugar na 10.ª estação deste circuito, quando Jesus é despojado das suas vestes.

O título da meditação desta estação é “vozes de paz de jovens da Ucrânia e da Rússia”, segundo fontes citadas pela ANSA.

Entretanto, fonte oficial do Vaticano informou esta tarde que o Papa Francisco não irá participar na Via Sacra e que acompanhará as cerimónias a partir da sua residência, devido ao “frio intenso”.

O sumo pontífice, de 86 anos, recebeu alta hospitalar no sábado, após três dias de internamento devido a uma bronquite.