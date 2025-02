A notícia, avançada pelo Expresso, explica que em causa esteve um encontro marcado através do Grindr, uma aplicação usada entre homossexuais, e que a vítima é um rapaz de 15 anos.

Nuno Pardal Ribeiro, de 51 anos, continuou a conversar com o jovem através do WhatsApp para combinar o encontro, que veio a acontecer em julho de 2023, junto a uma estação de comboios.

Dali seguiram no carro do dirigente do Chega em direção a um pinhal. O Ministério Público diz que Nuno Pardal Ribeiro perguntou a idade ao rapaz, que não escondeu ser menor de idade. Apesar disso, houve prática de sexo oral "mútuo" e o adolescente recebeu um código através de MbWay para levantar 20 euros.

Os pais denunciaram o caso à Polícia Judiciária após terem visto as mensagens no telemóvel do filho.