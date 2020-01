"Vimos a publicação desta DIA sem surpresa porque é um resultado anunciado e, verdadeiramente, predeterminado, porque o anúncio de que o aeroporto [do Montijo] iria ser construído foi feito pelo Governo e pela ANA/VINCI há já algum tempo. Isto veio apenas confirmar o que já se previa", disse à agência Lusa Rui Garcia.

"Pensamos que se trata de uma má opção e que esta declaração não responde a questões essenciais, provavelmente, porque não há resposta possível a algumas das questões", acrescentou o autarca da CDU, convicto de que a melhor solução para a região e para o país seria a construção de um novo aeroporto no campo de tiro de Alcochete.

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) confirmou na terça-feira a viabilidade ambiental do novo aeroporto no Montijo, projeto que recebeu uma decisão favorável condicionada em sede de DIA.

O presidente da AMRS salientou o facto de a DIA da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) reconhecer alguns impactos ambientais resultantes da construção do novo aeroporto complementar do Montijo e impor algumas condições para os minimizar.