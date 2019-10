Segundo a IP, quando foi detetada a existência de uma deformação no pavimento ao quilómetro 2,9 do IC16, a empresa “procedeu ao condicionamento da circulação, por forma a garantir as condições de segurança e de circulação dos automobilistas”.

“Complementarmente, e em articulação com o LNEC (Laboratório Nacional de Engenharia Civil), foram sendo executados trabalhos cautelares de estabilização da passagem hidráulica. Estas intervenções permitiram assegurar as condições de circulação nas três vias existentes, no sentido Belas-Pontinha e, através de uma via, no sentido Pontinha-Belas”, indicou a empresa.

De acordo com a IP, os procedimentos de “inspeção, análise e monitorização topográfica do local tiveram início também de imediato”, salientando que a monitorização em “permanência no local teve como objetivo perceber a extensão dos danos e a sua evolução, apurar as causas e recolher os dados necessários para a elaboração de uma solução definitiva que possibilite a reposição das condições de circulação”.