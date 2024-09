O autarca naquele concelho do distrito o Porto, que é empresário e já foi presidente da Junta de Rebordosa, disse ter tomado a decisão por motivos profissionais, nomeadamente por pretender abraçar outros desafios.

Explicou ainda que o novo projeto pessoal demanda dedicação não compatível com a exigência das funções que vem exercendo neste mandato como vice-presidente e vereador da Atividade Económica e do Urbanismo.

“São decisões, são momentos. A vida é feita destes momentos. Sou empresário, não podia continuar a honrar o compromisso no concelho se abraçasse o novo projeto”, afirmou, em conferência de imprensa.

Elias Barros falava, no salão nobre dos Paços do Concelho, ao lado do presidente, Alexandre Almeida, a quem agradeceu a confiança e a amizade.

“Estou à vontade pelo trabalho que tive, com dedicação ímpar e intensidade”, acrescentou.

A Câmara de Paredes é governada por uma equipa socialista desde 2017, quando o PS conquistou a autarquia ao PSD, que era poder há vários mandatos. Nas eleições autárquicas de 2021, o PS reforçou a sua maioria absoluta, assegurando sete dos nove lugares do executivo municipal.

Na conferência de imprensa, Elias Barros sublinhou que Alexandre Almeida e o PS poderão continuar a contar com ele.

Questionado sobre se equaciona encabeçar alguma candidatura à câmara nas eleições autárquicas de 2025 por outro partido ou mesmo como independente, negou essa possibilidade, reafirmando que continuará a apoiar o trabalho deste executivo, ajudando no que for necessário.

Com este desenvolvimento na estrutura camarária, Elias Barros deixará também de desempenhar funções nos Serviços Municipais de Água e Saneamento (SMAS), sendo substituído pelo vereador Paulo Silva, informou o presidente da câmara.

As funções de vice-presidente vão passar a ser desempenhadas por Paulo Silva, foi também hoje revelado.

O pelouro das Atividades Económicas será assumido pelo chefe do executivo e o pelouro do Urbanismo pela vereadora Tânia Ribeiro.

O presidente da câmara agradeceu a dedicação e o “excelente trabalho” realizado pelo vereador Elias Barros, referindo que continuará a contar com ele no apoio ao trabalho que a sua equipa tem desenvolvido.