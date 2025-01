O presidente eleito dos Estados Unidos, que vai cumprir um segundo mandato, vai tomar posse na segunda-feira em Washington.

A equipa de transição de Donald Trump anunciou em dezembro que o republicano quebrou a tradição ao convidar o Presidente do país asiático e outros líderes mundiais para a cerimónia.

Han participa na investidura como “representante especial” de Xi Jinping, informou o Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês.

“A China adota os princípios do respeito mútuo, da coexistência pacífica e da cooperação vantajosa para todos ao rever e desenvolver as suas relações com os Estados Unidos”, afirmou, em comunicado, a diplomacia chinesa.

“Estamos prontos a trabalhar com a nova administração norte-americana para melhorar o diálogo e a comunicação”, acrescentou.

Pequim, lê-se ainda na nota, quer “prosseguir conjuntamente relações estáveis, saudáveis e sustentáveis entre a China e os Estados Unidos e encontrar o caminho certo para que os dois países se entendam”.

Durante o primeiro mandato, Donald Trump lançou uma guerra comercial com a China, impondo tarifas elevadas sobre as importações da segunda maior economia do mundo.

Recentemente, ameaçou impor medidas ainda mais duras, acusando Pequim de práticas comerciais desleais e de contribuir para a devastadora crise do fentanil, um narcótico altamente viciante, nos EUA.