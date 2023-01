Um vídeo com imagens captadas pela “bodycam” de um dos agentes da polícia que foi chamado à casa de Nancy Pelosi, em São Francisco, em outubro do ano passado, mostra o momento do ataque a Paul Pelosi pelo agressor armado com um martelo.

No momento em que se abriu a porta de casa dos Pelosi, pode ver-se o agressor, David Depape, de 42 anos, a segurar um martelo e com a outra mão a agarrar o braço de Paul Pelosi, de 82 anos, que tentava libertar-se do agressor.

A polícia perguntou o que estava a passar-se e nesse momento, Paul Pelosi conseguiu libertar-se do agressor que lhe bateu com o martelo. Os agentes intervêm de imediato imobilizando David Depape no chão, pode ver-se nas imagens publicadas pelo New York Times.

De acordo com o mesmo jornal, o tribunal também divulgou uma chamada efetuada para o 911, o serviço de emergência norte-americano (o equivalente ao 112 na Europa), por Pelosi e fotografias captadas pelas câmaras de vigilância.

O áudio com o interrogatório a Depape, um canadiano que estava ilegal nos EUA, também foi liberado pelo juíz Stephen M. Murphy, depois de um consórcio de grupos de media terem feito uma petição para tornar as imagens do caso públicas.

Na gravação do interrogatório da polícia efetuado em outubro e agora divulgado, David DePape admitiu ter invadido a casa de Nancy e Paul Pelosi, naquela manhã de 28, com a intenção de manter Nancy Pelosi em cativeiro e magoá-la caso ela "mentisse" às suas perguntas.

“DePape disse aos detetives que estava numa missão para interrogar a Sra. Pelosi, e que lhe partia os joelhos se ela mentisse".

O agressor também declarou que "planeava atacar um professor local e vários políticos estaduais e federais proeminentes”, escreve o The New York Times.