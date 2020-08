Wang, que afirmou ter visitado Hyesan anteriormente, disse que as explosões aconteceram não muito longe do orfanato e escritório de turismo da cidade.

Muitas cidades fronteiriças chinesas estão muito próximas da Coreia do Norte, separadas apenas por um rio.

Outros vídeos das referidas explosões estão a circular nas redes sociais chinesa e sul-coreana.

Em Seul, os serviços de inteligência da Coreia do Sul e o ministério da Unificação, que lida com as relações com a Coreia do Norte, disseram não poderem confirmar imediatamente as explosões relatadas.

O Daily NK, jornal especializado em notícias da Coreia do Norte e que tem sede em Seul, avançou que as explosões deixaram pelo menos 15 mortos.

O jornal escreveu que gasolina armazenada numa casa em Hyesan incendiou-se e levou à explosão de um cilindro de gás de petróleo liquefeito nas proximidades, o que causou explosões em cadeia de cilindros de gás em outras casas.

Outros meios de comunicação sul-coreanos publicaram informações semelhantes.

A imprensa estatal norte-coreana, que raramente reconhece acidentes mortais no país, não comentou as explosões.