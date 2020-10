Os esforços de busca e resgate estão concentrados em Tra Leng, na província de Quang Nam, no centro do país, onde oito corpos já foram recuperados. Outros dois deslizamentos de terra causaram mais um morto e pelo menos 48 desaparecidos entre quarta-feira e hoje.

A dificuldade de acesso à área devido às fortes chuvas complicou a operação durante o dia de hoje, além da ameaça de novos deslizamentos de terra, informou hoje o portal de notícias VNExpress.

Outro deslizamento de terra e pedras em Tra Van, a cerca de 20 quilómetros ao sul do local anterior, causou a morte de sete pessoas e uma pessoa está desaparecida.

O tufão atingiu Quang Nam na quarta-feira por volta das 12:00, hora local(05:00 de quarta-feira em Lisboa) e dirigiu-se para o noroeste do país, causando a destruição de centenas de casas, sendo que duas pessoas morreram ao cair do telhado quando preparavam estes para a chegada do tufão, informou o portal de notícias local Vietnam News.

Na província vizinha de Gia Lai, um homem morreu quando uma parede da casa onde se refugiou desabou.

A televisão estatal vietnamita relatou que o resgate marítimo recuperou os corpos sem vida de 12 pescadores depois do seu barco ter afundado enquanto tentavam voltar à costa para evitar o tufão.

A Marinha vietnamita está a trabalhar na área onde o navio teria naufragado em busca de outros 14 marinheiros desaparecidos.

Mais de meio milhão de pessoas estão em centros de acolhimento preparados antes da chegada de Molave, que já havia deixado 16 mortos e quatro desaparecidos ao passar pelas Filipinas.

Estas províncias do centro do Vietname afetadas pelo tufão foram atingidas por três tempestades consecutivas no último mês (Molave é a quarta), em que as enchentes e deslizamentos de terra já haviam causado 130 mortos e 20 desaparecidos.

A Federação Internacional da Cruz Vermelha (FICV) alertou nesta quarta-feira que mais de 1,2 milhões de casas foram destruídas pelas inundações no centro do Vietname antes da chegada do tufão Molave, que perdeu força na tarde de quarta-feira até tornou-se uma depressão tropical a caminho do Laos.