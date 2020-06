Cidade de Ho Chi Minh, Vietname, 08 jun 2020 (Lusa)- A Assembleia Nacional do Vietname ratificou hoje o acordo de livre comércio com a União Europeia (UE), que nos próximos dez anos eliminará 99% dos direitos aduaneiros nas trocas comerciais entre as duas partes.

O tratado foi hoje aprovado pelo regime comunista de Hanói com 94% dos votos e entrará em vigor a partir de julho, tendo já recebido a aprovação do Parlamento Europeu em fevereiro. Quando entrar em vigor, 71% das exportações vietnamitas para a UE estarão livres de direitos aduaneiros, com mais reduções nos próximos sete anos. Em sentido contrário, 65% dos direitos aduaneiros aplicáveis aos produtos exportados pelos países da UE para o Vietname desaparecerão, enquanto os restantes serão reduzidos para 99% nos próximos dez anos. No caso de alguns produtos agrícolas vietnamitas, como o arroz, o alho ou os ovos, as exportações sem direitos aduaneiros serão limitadas. Continuar a ler A UE é o segundo maior destino das exportações vietnamitas, depois dos Estados Unidos, e é também o segundo maior exportador de produtos para o país asiático, também atrás dos EUA. Segundo um relatório recente do Banco Mundial, o tratado permitirá ao país asiático aumentar o seu produto interno bruto em 2,4% durante a próxima década, graças a um forte aumento das exportações (12%), e ajudará a tirar dezenas de milhares de pessoas da pobreza. O acordo foi saudado pelos economistas vietnamitas como um impulso para combater a recessão económica resultante da pandemia de covid-19, uma crise em que o Vietname está a tentar traduzir o seu sucesso na área da saúde para o setor económico, já que o país não registou quaisquer mortes até agora. As negociações entre a UE e o Vietname começaram em 2012, mas passaram-se vários anos sem avanços, devido à recusa de Hánoi em aceitar cláusulas sobre o respeito dos direitos humanos e do ambiente. Embora o acordo inclua uma secção dedicada a estas questões, um grupo de 28 organizações não governamentais (ONG) criticou o documento, acusando a União Europeia de não comprometer o regime vietnamita com objetivos concretos. Newsletter As notí­cias não escolhem hora, mas o seu tempo é precioso. O SAPO 24 leva ao seu email a informação que realmente importa comentada pelos nossos cronistas. Subscrever Já subscrevi Notificações Porque as noticias não escolhem hora e o seu tempo é precioso. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita. Instagram