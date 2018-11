O projeto, feito em parceira com a LIPOR, empresa intermunicipal de gestão de resíduos do Grande Porto, será implementado no próximo mês de dezembro, na parte nascente da cidade, tendo já sido hoje distribuídos recipientes para recolha dedicada a papel/cartão, plástico/metal, vidro, orgânicos e indiferenciados.

Na primeira fase da iniciativa, apelidada 'Reciclar é Dar Mais', 3500 pessoas irão dispor do serviço, mas a autarquia vila-condense prevê que já em 2019 possa ser alargado a toda cidade, incluindo a zona de Caxinas.

"Este é um projeto ambicioso, que pretende com a sua implementação um investimento na mudança de atitude e procedimentos da nossa comunidade, no que toca a esta questão da separação dos resíduos, tornando o processo mais simples, cómodo e eficaz para todos", disse Elisa Ferraz, presidente da Câmara de Vila do Conde.

A autarca lembrou que "as alterações climáticas no planeta são uma realidade visível no dia-a-dia", considerando que "pequenos gestos de todos poderão fazer a diferença na mudança do paradigma ambiental".