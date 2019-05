Haverá ainda uma "Noite Negra", uma festa em que os participantes terão que vestir de preto para homenagear a olaria de Bisalhães, cujo processo de fabrico foi classificado pela UNESCO.

Os Quinta do Bill, em conjunto com a banda de Música de Mateus, atuam no dia 28 de junho e no dia a seguir atua Gisela João.

Rui Santos destacou a 50.ª edição do Circuito Internacional de Vila Real, entre 05 e 07 de julho, onde a prova rainha é a Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR).

“Esta é uma edição especial do circuito”, frisou o autarca, que lembrou que as corridas se realizam desde 1931, mas que houve anos em que foram interrompidas.

A animação à volta do circuito inclui também concertos pelos Já Fumega e Expensive Soul.

Nesta quarta-feira arranca a 3.ª edição do Douro TGV, evento que durante três dias promove o turismo, gastronomia e vinho desta região.

Entre 14 e 15 de junho realiza-se o festival Rock Nordeste, com entrada livre e onde atuam Linda Martini, The Black Mamba, Frankie Chavez, Fast Eddie Nelson, Mirror People, The Legendary Tigerman, Sean Riley & The Slowriders, Sensible Soccers, Fogo Fogo e Batida Dj.

A agenda contempla ainda os projetos "Sons ao Largo", com concertos que vão ter como palco o largo da Capela Nova, no centro histórico, o projeto "Arruada", com espetáculos que decorrerão entre os meses de julho e setembro, na praça do município e outros locais do centro da cidade.

A 08 de agosto, a festa do emigrante faz-se ao som da música dos Calema.

O mês de setembro arranca com a terceira edição do Pitoresco - Festival de Graffiti e Street Art e, incluído na agenda de verão, está ainda a maior romaria da região, a festa da Senhora da Pena, que é conhecida pelos andores de grandes dimensões.

O presidente da autarquia referiu que o orçamento da animação preparada para este verão ronda entre os 170 e os 200 mil euros, excluindo a organização do Circuito Internacional.