Na sequência da investigação, foram encontradas três arcas horizontais de congelação com diversos géneros alimentícios que apresentavam falta de marcação de salubridade, falta de marca de identificação, falta de rotulagem/rastreabilidade e deficiente acondicionamento provocando a acumulação de cristais de gelo, queimaduras e outras alterações.

Detetou-se também, num anexo do estabelecimento, uma carcaça de suíno adulto pendurada, com cerca de 200 quilos, com indícios de se tratar de abate clandestino, sem qualquer marcação visível de ter sido submetido à inspeção sanitária em matadouro, obrigatória antes e após o abate, para o despiste de doenças.

Como resultado da ação, foram apreendidos cerca de 915 quilos de diversos produtos de origem animal, que após serem sujeitos a perícia pelo médico veterinário municipal, foram considerados anormais, com falta rastreabilidade e provenientes de abate clandestino, tendo sido instaurado o respetivo procedimento criminal e detidos três arguidos, os quais foram sujeitos à medida de termo de identidade e residência (TIR) e notificados para comparência em Tribunal.

A apreensão ascendeu um valor total de 6 617,75 euros.