O Sporting sagrou-se campeão nacional, pela 20ª vez, no passado domingo. Sentado 'no sofá', já que tinha jogado na véspera, e vencido o Portimonense (3-0), o plantel viu o Benfica perder na deslocação a Famalicão (0-2). Com o apito final deste confronto, os comandados por Rúben Amorim puderam, finalmente, festejar o tão desejado título, isto quando faltam agora apenas duas rondas para o final do campeonato.

E com o título conquistado há também contas a fazer, nomeadamente os prémios que cada jogador tem direito a receber pela conquista de mais um campeonato. E segundo soube o SAPO24 junto de fonte próxima aos futebolistas verde e brancos, o bolo total para o grupo de trabalho poderá garantir, em média, 70 mil euros a cada um.

Leões fizeram a festa no Marquês de Pombal no passado domingo, junto a milhares de adeptos verde e brancos créditos: © 2024 LUSA - Agência de Notícias de Portugal, S.A.

A média é essa, sendo que tudo depende também dos jogos disputados por cada um dos jogadores, pois costuma haver sempre um valor base acordado, existindo depois um bónus pelo número total de partidas disputadas na competição.

E, diga-se, ainda poderá haver a possibilidade de nestas duas últimas rondas outros se estrearem e poderem também receber a medalha de campeão nacional e uma fatia do bolo que Frederico Varandas, presidente do Sporting, negociou com o grupo de trabalho.

Por exemplo, Quenda, Rafael Nel, Tiago Ferreira, Chico Lamba, João Muniz, Diogo Travassos, Diogo Pinto e Francisco Silva são jogadores que normalmente trabalham com o plantel principal e poderão ver o seu esforço recompensado nestas duas últimas jornadas. Diogo Pinto, guarda-redes, por exemplo, tem uma oportunidade dourada para jogar já contra o Estoril, neste fim de semana, dadas as lesões de Adán e Franco Israel, os habituais escolhidos por Rúben Amorim.

Até ao momento, o treinador dos verde e brancos utilizou um total de 26 jogadores no campeonato nacional.

Quem também tem direito a um prémio pela conquista do título mais desejado em Portugal será mesmo Rúben Amorim e a sua equipa técnica. Esse valor é, naturalmente, à parte da verba destinada ao plantel dos verde e brancos.

E há ainda mais euros para receber. Ou melhor, mais um prémio que poderá engordar a conta bancária dos jogadores. Dia 26 de maio, os leões travam novo duelo com o FC Porto, desta feita na final da Taça de Portugal, que se disputará no Estádio Nacional, no Jamor. Uma possível nova conquista garantirá mais um prémio a cada futebolista. Este, contudo, será sobejamente inferior ao da vitória no campeonato nacional.

Importante salientar também que nestas contas todas nem estão incluídas as verbas que constam nas cláusulas contratuais que alguns jogadores terão contemplado, sendo que há muitos atletas que, habitualmente, têm acordos por objetivos.

Refira-se que pela conquista do título, o Sporting garante também o apuramento direto para a Liga dos Campeões e consequentemente um prémio monetário, que nunca será inferior a 30 milhões de euros. Em média, nos últimos anos, os clubes portugueses têm recebido entre 40 e 50 milhões de euros pela presença na liga milionária.