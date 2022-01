“É com satisfação que temos visto aumentar o número de candidaturas às bolsas de estudo atribuídas pelo município, já que isso significa que há cada vez mais jovens a apostar na melhoria das suas qualificações através da frequência do ensino superior, o que é extremamente positivo para a região”, referiu, em comunicado enviado hoje à agência Lusa, o presidente do município, Luís Pereira.

As bolsas de estudo abrangeram 22 estudantes do concelho que frequentam o ensino superior no ano letivo 2021/2022, cujo valor total atinge os 17.873 euros.

“Esta realidade tem levado a Câmara Municipal a fazer um esforço no sentido abranger um número cada vez maior de alunos, de forma a impedir que as desigualdades económicas e sociais sejam um entrave no acesso ao ensino superior, particularmente em períodos de maiores dificuldades como aquele que vivemos atualmente devido à pandemia”, sublinhou o autarca.

O município de Vila Velha de Ródão atribuiu três bolsas de estudo aos candidatos inscritos pela primeira vez no ano letivo de 2021/2022, no primeiro ano de um curso superior, no Instituto Politécnico de Castelo Branco (IPCB), uma medida que representou um investimento total de 2.091 euros.

Foram ainda entregues 19 bolsas de estudo destinadas a alunos que frequentam outras instituições de ensino superior e que são atribuídas em função dos rendimentos do agregado familiar, com o objetivo de comparticipar os encargos dos estudantes com a frequência de um curso superior, no total de 15.782 euros.