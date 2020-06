Em comunicado, a Área Metropolitana de Lisboa, que gere os transportes públicos na região, anunciou que a Vimeca repôs sete serviços, além de ter feito um alargamento de um vasto conjunto de horários que podem ser consultados no site da operadora.

Desta forma, foram retomadas a carreira 6 (Algés estação – Queijas); 20 (Algés estação – Amadora estação Sul); 115 (Lisboa Marquês de Pombal – Oeiras estação); 126 (Cacém estação – Circulação Via Bairro Lopas); 151 (Mira Sintra mercado — Cacém estação); 161 (Cacém estação – circulação via Bairro Joaquim Fontes) e 168 (Alfornelos estação – Brandoa largo, via Rua da Paiã).

Também os TST, para além dos cinco serviços repostos durante o fim de semana, procederam ao reforço da carreira 608, para servir as piscinas de Manteigadas, em Setúbal, nos dias úteis e ao fim de semana.

De acordo com o comunicado, a Área Metropolitana de Lisboa e os municípios continuam a trabalhar com os operadores de transporte público rodoviário de passageiros no sentido do reforço e reposição dos serviços, atendendo ao retomar progressivo das atividades no país depois do confinamento por causa da pandemia da covid-19.

A Área Metropolitana de Lisboa tem em curso, durante o mês de junho, uma campanha de promoção e incentivo à utilização de transportes públicos de passageiros, com o lema: “Seguramente, vá de transportes”.

As medidas de segurança, como a utilização de máscara, limites de lotação dos veículos, compra antecipada de títulos, e limpeza, higienização e arejamento dos veículos são o foco central desta campanha.

Portugal contabiliza pelo menos 1.530 mortos associados à covid-19 em 39.133 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).